Partenariat stratégique entre CGI et la Financière CI pour accélérer sa transformation numérique

CGI et Financière CI Corp. ont conclu cette semaine un partenariat stratégique à long terme dans lequel CGI transformera les opérations de transfert de fonds d’investissements de CI en une plateforme de pointe aux capacités améliorées.

Dans le cadre de ce partenariat, CGI sera responsable de la gestion de la plateforme d’agent de transfert de CI. Elle la modernisera et la mettra en œuvre chez CI sous la forme d’une plateforme complète de logiciel-service (SaaS). CGI gérera également les opérations de tenue de livres des actionnaires de fonds communs de placement et de service à la clientèle de CI grâce à son expertise opérationnelle et ses technologies de pointe. CGI accueillera dans son équipe des professionnels de CI provenant des groupes de TI, des opérations et du service à la clientèle. Ces derniers continueront de soutenir les activités de CI chez CGI.

« Nous sommes ravis des avantages considérables que ce nouveau partenariat représente pour notre firme, nos clients et nos employés », a souligné Darie Urbanky, président et chef des opérations de CI. « Lors de la sélection de notre partenaire stratégique, nous avons mené un examen minutieux et réfléchi. Ce qui était essentiel pour notre décision était de trouver un partenaire qui offrirait des conditions d’emploi équivalentes pour nos employés d’agences de transfert et qui leur procurerait les opportunités de carrière et d’apprentissage d’une firme de conseil de renommée mondiale, tout en leur permettant de continuer à travailler étroitement avec notre entreprise. »

D’après M. Urbanky, l’entente avec CGI leur fournira une plateforme d’agent de transfert moderne et de pointe ainsi que des équipes de soutien aux capacités étendues, offrant ainsi un soutien et des services améliorés pour les conseillers de CI et ses investisseurs. « En utilisant pleinement la présence mondiale, les ressources et l’expertise technique de CGI, nous accélérerons notre transformation numérique et générerons une efficacité opérationnelle significative pour CI », poursuit-il.