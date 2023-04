Partenariat entre KPMG et MindBridge en intelligence artificielle au service de l’audit

KPMG au Canada et MindBridge viennent d’annoncer une nouvelle alliance stratégique qui vise à intégrer l’intelligence artificielle (IA) responsable dans l’ensemble du réseau de KPMG ainsi qu’aux audits numériques partout dans le monde.

KPMG Clara, la plateforme d’audit intelligent de KPMG, utilisera dorénavant la technologie de MindBridge pour tirer parti de la puissance de l’IA dans les audits. Selon KPMG, cela permettra de mieux cerner les opérations imprévues ou présentant un risque élevé, d’améliorer la qualité des audits et d’inspirer la confiance du public.

« KPMG au Canada et MindBridge travaillent avec rigueur en coulisse depuis de nombreuses années pour réinventer l’expérience en audit », affirme Kristy Carscallen, associée directrice canadienne, Audit et certification chez KPMG au Canada. « Notre objectif est d’offrir une qualité d’audit supérieure, de mieux comprendre les entreprises et d’accroître la capacité de l’auditeur à analyser les risques. En exploitant de façon responsable le pouvoir de l’IA, nous sommes en mesure de transformer l’audit pour mieux répondre aux besoins croissants des entreprises, des investisseurs et des professionnels de l’audit du Canada. Nous sommes heureux d’appuyer et d’accentuer ces efforts sur la scène mondiale. »

La plateforme d’audit intelligent KPMG Clara est une plateforme évolutive infonuagique qui propose des audits numériques axés sur les risques et les données, lesquels sont uniformes à l’échelle mondiale dans l’ensemble des cabinets de KPMG, explique l’entreprise. L’intégration de la technologie avancée d’analyse statistique, d’apprentissage automatique et d’analyse fondée sur des règles de MindBridge à KPMG Clara dote les audits numériques de KPMG de la capacité d’analyser les transactions de façon encore plus détaillée, ce qui contribue à accroître la transparence, la visibilité et la justification.

Plutôt que de s’appuyer sur un échantillon de données, l’analyse transparente et explicable fondée sur l’IA permettra aux auditeurs d’évaluer toutes les données du grand livre général et du grand livre auxiliaire d’un client et de déterminer les transactions à risque élevé pour une analyse plus poussée qui permet les remises en question.

En outre, le recours à l’intelligence artificielle rendra possible l’audit en continu, ce qui pourrait permettre aux auditeurs d’analyser les transactions en temps réel et de cerner les problèmes dès qu’ils surviennent, réduisant ainsi le risque que des anomalies importantes surviennent.