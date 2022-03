Partenariat entre BlackBerry et Isaac pour le camionnage

Dominique Lemoine - 14/03/2022

La technologie multicapteurs de surveillance de remorques et de production de rapports Radar de BlackBerry a été intégrée à la plateforme de gestion et de visibilité de parcs de camions d’Isaac pour les entreprises de camionnage.

Les entreprises BlackBerry et Isaac Instruments sont respectivement basées à Waterloo en Ontario et à Saint-Bruno-de-Montarville au Québec. Isaac Instruments est un fournisseur de technologies de gestion de parcs de camions. BlackBerry est désormais une entreprise de logiciels de cybersécurité et de systèmes embarqués.

« Les gestionnaires de flotte auront une vue d’ensemble des opérations en cours de tracteurs et de remorques dans une seule console, ce qui leur permettra de mieux gérer et automatiser leurs opérations de répartition, la communication avec les conducteurs et la conformité de leurs heures de service », affirme BlackBerry.

« Cette intégration réunit deux de nos plus importants partenaires technologiques », soutient Titanium, une entreprise de transport routier cliente du système proposé.

Isaac commercialise un appareil de carnet de route électronique et des systèmes de télématique qui traient des données liées à la consommation de carburant, au moteur, au travail des conducteurs, ainsi qu’à la position et à l’état des camions.

Quant à elle, la technologie de BlackBerry produit des données de distance parcourue, de température, d’humidité et d’état de la cargaison des remorques.

Tags: automatisation