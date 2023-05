Partenariat entre AlayaCare et Carefor Health & Community Services

AlayaCare, une société de Montréal proposant un logiciel-service de bout en bout pour la gestion des soins à domicile et en milieu communautaire, débute un partenariat avec Carefor Health & Community Services, une agence de soins à domicile et en milieu communautaire de l’Est de l’Ontario.

Ensemble, ils mettront en place la plateforme AlayaCare Cloud afin qu’elle devienne la principale source d’information et d’automatisation du personnel de première ligne et du personnel administratif de Carefor.

Carefor Health & Community Services est une organisation à but non lucratif qui sert chaque année plus de 20 000 clients dans l’Est de l’Ontario. Elle propose des soins à domicile et cliniques, un soutien communautaire et des services aux retraités qui offrent aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à leurs aidants des choix et un soutien leur permettant de mener une vie optimale.

AlayaCare a été choisie pour sa plateforme personnalisable qui offre des informations cliniques utiles à la prise de décision dans l’ensemble du spectre des soins de l’organisation. Comme l’explique AlayaCare, cette nouvelle solution orientée vers le client permettra une plus grande efficacité grâce à la modernisation et à la normalisation des processus, ce qui favorisera l’automatisation en réduisant les tâches répétitives, donnant ainsi au personnel de Carefor davantage de temps pour dispenser des soins de qualité à ses clients.

« Toutes les entreprises de soins à domicile et de proximité doivent entreprendre une démarche de transformation numérique afin de gagner en efficacité opérationnelle face à l’augmentation de la demande de soins à domicile. Carefor n’y échappe pas », a déclaré Steve Perry, PDG de Carefor Health & Community Services. « Après avoir collaboré avec KPMG pour établir un processus de sélection méthodique, nous avons choisi AlayaCare pour son système de bout en bout qui gère l’ensemble du parcours du client via une plateforme infonuagique facilement accessible pour notre équipe administrative et nos intervenants de première ligne. »