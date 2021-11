Partenariat Canada-UE en identification numérique

Howard Solomon - 22/11/2021

Le Canada et l’Union européenne ont convenu de travailler plus étroitement en matière de justificatifs d’identité numériques.

Le Canada et l’Union européenne travaillent sur des moyens de reconnaître l’utilisation des informations d’identification numériques, y compris les informations de transactions via des portefeuilles numériques, à des fins professionnelles et personnelles.

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a déclaré ce matin qu’après une série d’ateliers techniques, les deux juridictions ont convenu de collaborer en matière de recherche sur les titres de compétences numériques. D’autres pays peuvent être invités à se joindre à elles.

Les objectifs sont de garantir le maintien de la confiance dans les informations d’identification numériques et dans la protection de la confidentialité.

Un identifiant numérique est un enregistrement numérique portable d’une déclaration faite par une entreprise, une organisation ou un individu, a précisé le gouvernement dans un communiqué de presse. Il peut être conservé et partagé grâce à un portefeuille numérique qui contient des certificats ou des informations traditionnellement physiques, tels que les permis de conduire, les permis d’entreprise, les certificats de constitution ou les billets d’avion.

Lire l’article au complet sur le site d’IT World Canada (en anglais), une publication soeur de Direction informatique

