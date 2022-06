Pannes majeures pour Cloudflare et Microsoft 365

Howard Solomon - 22/06/2022

Deux importants fournisseurs de services informatiques ont rencontré des difficultés techniques hier matin, causant bien des soucis aux directeurs des technologies de l’information et de la sécurité informatique.

Une énorme panne a touché plus d’une douzaine de centres de données du fournisseur de contenu Cloudflare, ce qui a affecté un grand nombre de sites Web majeurs. La panne a débuté vers 2h34, heure de l’Est, et a été signalée par la société comme résolue environ une heure et demie plus tard.

Ironiquement, le problème aurait été causé par un changement effectué par Cloudflare pour augmenter sa résilience.

Pendant ce temps, le service infonuagique d’applications bureautiques Microsoft 365 a également signalé des pannes. Vers 6 heures du matin, heure de l’Est, la société a tweeté qu’elle enquêtait sur des plaintes de certains utilisateurs qui rencontraient des retards ou des problèmes de connexion lors de l’accès au service Exchange Online. L’ampleur du problème s’est rapidement élargie alors que plusieurs services Microsoft 365 rencontraient des retards et des problèmes de connexion et de recherche. La source de problème se trouvait dans l’infrastructure de gestion du trafic « ne fonctionnant pas comme prévu », a déclaré la société vers 8 heures du matin. « Nous avons réussi à rediriger le trafic et nous constatons une amélioration de la disponibilité du service. »

Dans un blog hier matin, des responsables de Cloudflare ont déclaré que le trafic dans 19 de ses centres de données était affecté. Malheureusement, ceux-ci gèrent une part importante de son trafic mondial.

« Cette panne a été causée par un changement qui faisait partie d’un projet de longue haleine visant à accroître la résilience dans nos sites les plus fréquentés », ont déclaré les responsables. « Une modification de la configuration du réseau à ces endroits a provoqué une panne qui a commencé à 06h27 UTC. À 06h58 UTC, le premier centre de données a été remis en ligne et à 07h42 UTC, tous les centres de données étaient en ligne et fonctionnaient correctement. »

« Nous sommes vraiment désolés pour cette panne. C’était notre erreur et non le résultat d’une attaque ou d’une activité malveillante. »

Pour plus de détails, l'article original (en anglais) est disponible sur le site IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Traduction et adaptation française par Renaud Larue-Langlois.

