Panne de six heures du système de paiement Interac d’Elavon

Tom Li - 04/05/2022

Le service de paiement Interac d’Elavon a souffert d’une panne au Canada le 29 avril, privant les utilisateurs des fonctions de débit sur les principaux terminaux de paiement du Canada, y compris Godaddy Poynt, et obligeant les entreprises à refuser les paiements par carte de débit.

La panne a finalement duré environ six heures. Elavon avait d’abord annoncé la panne sur sa page d’état vers midi et a annoncé avoir identifié le problème trois heures plus tard, mais n’en a pas révélé la cause. La société prévoyait alors que les problèmes seraient résolus avant 18h30.

« Les équipes techniques continuent de travailler à une résolution de ce problème. À l’heure actuelle, les transactions de débit canadien ne sont pas disponibles. Les clients sont invités à exécuter toutes les transactions en tant que crédit. Nous prévoyons que cela sera résolu d’ici 18h30 HE le 29 avril. Nous nous excusons pour tout inconvénient que cela pourrait causer », a écrit la société sur son site Web.

La panne a entraîné de longs temps d’attente dans les centres de soutien d’Elavon.

Le problème a par ailleurs été confirmé par un représentant de l’assistance de Poynt.

On ne sait pas si la panne a été causée par une faille de sécurité.

Les transactions Visa et Mastercard n’ont pas été affectées.

Selon le site Web d’Elavon, l’entreprise gère 300 milliards de dollars de transactions commerciales et dessert 1,3 million de clients.

Lire l’article original (en anglais) sur le site d’IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Traduction et adaptation française par Renaud Larue-Langlois

Tags: cartes de paiement