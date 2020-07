OVHcloud lance ses offres Web au Canada

Marie Pâris - 16/07/2020

OVHcloud a récemment annoncé le lancement de solutions Web cloud à destination de ses utilisateurs canadiens. Cette offre complète le portefeuille d’OVH en s’ajoutant au nuage solutions Wprivé, aux serveurs dédiés et au cloud public de l’entreprise.

De l’hébergement aux noms de domaine, le fournisseur de solutions infonuagiques propose une réponse clés en main à la numérisation massive des usages et des commerces renforcée depuis la crise de la COVID-19.

La gamme d’hébergement web d’OVHcloud se décline au Canada avec trois offres (Perso, Pro, Performance) adaptées à un large éventail d’utilisateurs, qui garantissent une bonne visibilité en ligne et une orchestration centralisée.

Ces offres sont déployables en quelques clics depuis l’espace client, et OVHcloud installe toutes les mises à jour de sécurité par défaut. Parmi les avantages additionnels : trafic mensuel illimité, protection anti-DDoS, nom de domaine gratuit la première année, certificat SSL Let’s Encrypt offert, ou encore choix de quatre modules CMS en un clic.

OVHcloud a un ancrage local via son centre de données situé à Beauharnois. Les serveurs, centres de données ou encore le réseau de fibre optique sont construits, opérés et contrôlés en interne par OVHcloud, qui maîtrise l’intégralité de la chaîne d’industrialisation.

L’entreprise propose depuis 1999 une alternative au cloud avec un modèle ouvert, réversible et transparent qui place la protection des données au cœur de ses priorités. Plus de trois millions de sites Internet et 18 millions d’applications sont aujourd’hui propulsés dans ses 30 centres de données à travers le monde.

