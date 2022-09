OVHcloud annonce des nouveaux serveurs Bare Metal pour plus de performances et de densité

OVHcloud, qui se présente comme un leader européen de l’infonuagique et un pionnier du Bare Metal et qui exploite un centre de données à Beauharnois depuis 2011, annonce le lancement de nouveaux serveurs dédiés misant sur la densité pour des performances de pointe, tant en termes de puissance de calcul que de capacité de stockage.

Les serveurs Bare Metal Advance-6 et Scale-7 inaugurent à cet effet les processeurs datacenter d’AMD et Intel et profitent de leurs raffinements technologiques.

Les nouveaux serveurs Bare Metal Scale-7, équipés d’un processeur AMD EPYC de 64 cœurs (Zen 3), sont conçus pour les charges de travail les plus intensives telles que le calcul haute performance ou encore les environnements de virtualisation et de conteneurisation.

Les serveurs Bare Metal Advance-6, quant à eux, sont équipés de processeurs Intel Xeon Scalable de troisième génération avec la technologie Intel SGX. Celle-ci répond aux enjeux spécifiques de l’Informatique Confidentielle, notamment dans les cas d’usage d’apprentissage fédéré s’appliquant par exemple au domaine de la santé. Ici, la confidentialité des données est primordiale et se trouve préservée lors des phases d’entraînement.

Côté stockage, le nouveau serveur HGR-STOR-2 offre une solution unique de stockage et d’archivage des données dont la capacité peut atteindre un maximum de 1,4 pétaoctets (1 400 téraoctets). On peut y combiner jusqu’à 102 disques SAS dans un châssis JBOD, et des SSD optionnels. La combinaison offre un accès aux données qui bénéficie à la fois d’un très faible temps de latence et de hautes performances.

Le HGR-STOR-2 bénéficie de plus d’une connexion privée à très haut débit (100 Gbps garantis) pour s’intégrer à un cluster ou à des produits et services OVHcloud. Avec un contrôle absolu tant des disques que des volumes, les clients bénéficient d’une réponse parfaitement adaptée à leurs besoins de stockage les plus spécifiques allant, par exemple, de l’archivage de fichiers à la sauvegarde de bases de données volumineuses.

« Ces nouveaux serveurs permettent d’adresser efficacement les enjeux de flexibilité des utilisateurs en quête d’environnements spécifiques, dans un environnement de confiance, réversible et transparent. Nous accompagnons nos clients au plus près de leurs exigences, avec le niveau de performance et d’engagement appropriés », indique Thierry Souche, Chief Technical Officer OVHcloud dans un communiqué.

Les serveurs Advance-6 sont disponibles dans les centres de données d’OVHcloud au Canada et en Europe alors que la gamme Bare Metal Scale-7 est disponible en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Pologne. Le HGR-STOR-2 n’est, quant à lui, disponible qu’en France.