OVHcloud acquiert son premier ordinateur quantique Quandela 

OVHcloud, une société française d’infonuagique présente dans le grand Montréal depuis 2011 et bientôt en Ontario, annonce l’achat de sa première machine quantique, l’ordinateur MosaiQ, animé par un processeur photonique et conçu par la société française Quandela. Cet achat donne le coup d’envoi de nombreux projets en recherche et développement, indique la société

La société ambitionne de pourvoir ses équipes de recherche et développement avec les outils adéquats pour expérimenter divers cas d’usage autour d’une machine basée sur un QPU (Quantum Processing Unit).

« Avec cette acquisition, OVHcloud est ravie de devenir le premier fournisseur de services cloud européen à se doter d’un système quantique à base de processeur photonique. Qu’est ce qui pourrait mieux incarner notre mission Innovation for Freedom que le domaine de l’informatique quantique ? », a déclaré Miroslaw Klaba, Directeur R&D OVHcloud.

Le système de Quandela, dont la livraison est attendue pour l’automne 2023, profite d’une plateforme évolutive grâce à l’utilisation de la photonique. Pourvu d’un QPU reconfigurable, il est possible d’y ajouter rapidement de nouveaux modules pour augmenter les capacités de calcul.

« Nous sommes très heureux de la confiance que place en nous OVHcloud avec cet achat. Il s’agit de la première commande de QPU pour notre startup et c’est bien sûr un succès marquant après avoir été la première startup européenne à connecter un ordinateur quantique au cloud public. Cette première version proposera une puissance de calcul de 2 qubits en plus d’être évolutive grâce à notre conception modulaire », explique Valerian Giesz, CEO et cofondateur de Quandela.