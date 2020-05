Ottawa investit 240 millions $ pour des services virtuels en santé mentale

Catherine Morin - 04/05/2020

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé dimanche un investissement de 240,5 millions $ dans le lancement d’outils virtuels en matière de santé mentale.

Ces fonds serviront à créer des applications numériques, à augmenter la capacité de prestation de soins en ligne et à élargir l’accès à des services virtuels de soutien, a indiqué M. Trudeau lors de son point de presse à Rideau Cottage.

« Alors que nous contribuons tous à la lutte contre la COVID-19, il peut être difficile de composer avec tout ce qui se passe autour de nous et d’obtenir l’aide et les services dont nous avons besoin pour nous sentir bien. Il est important que nous prenions soin de nous-mêmes et de notre famille durant ces temps difficiles », a déclaré le premier ministre.

Les nouveaux outils doivent notamment permettre aux citoyens de communiquer avec des spécialistes des soins de santé par visioconférence, message texte ou appel téléphonique.

Une partie de l’investissement appuiera aussi le portail en ligne Espace mieux-être Canada, lancé par le gouvernement fédéral le 16 avril.

Cette plateforme offre à la population un accès gratuit à des ressources et à du soutien professionnel pour favoriser la résilience en ce temps de crise.

Le portail dirige aussi les internautes vers des services d’aide en santé mentale et en toxicomanie.

Une partie de la somme appuiera également l’application Canada COVID-19, qui aide les gens à effectuer un suivi de leurs symptômes et à déterminer s’ils doivent passer un test de dépistage.

Le premier ministre estime que cet investissement supplémentaire permettra de réduire la pression sur le système de santé.

À la fin mars, le gouvernement Trudeau avait déjà versé 7,5 millions de dollars pour soutenir l’organisme Jeunesse, J’écoute afin d’offrir de l’aide en santé mentale aux enfants et aux adolescents durant cette période de crise.

Tags: applications