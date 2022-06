Ottawa injecte 443 M$ dans la stratégie pancanadienne sur l’IA

60 millions de dollars pour les instituts nationaux d’IA du Canada – Amii à Edmonton, Mila à Montréal et l’Institut Vector à Toronto – pour aider à convertir la recherche en IA en applications commerciales et accroître la capacité des entreprises à adopter ces nouvelles technologies.

125 millions de dollars aux Grappes mondiales d’innovation du Canada pour accélérer la commercialisation de l’IA en soutenant les PME canadiennes, en attirant des investissements privés d’autres sources publiques et privées et en développant des solutions d’IA conçues au Canada.

8,6 millions de dollars au Conseil canadien des normes pour faire progresser l’élaboration et l’adoption de normes et d’un programme d’évaluation de la conformité liés à l’IA.

160 millions de dollars à l’Institut canadien de recherches avancées (ICRA) pour poursuivre les programmes visant à attirer, retenir et développer des chercheurs universitaires talentueux et à maintenir des centres de recherche, d’innovation et de formation dans les instituts nationaux d’IA du Canada.