Ottawa à la recherche de technologies pour aider les personnes en situation de handicap

Fanny Bourel - 20/02/2020

Le gouvernement fédéral lance un appel aux PME à la recherche de financement en innovation technologique.

Dans le cadre du programme Solutions innovatrices Canada, les entreprises dont la candidature sera retenue pourront recevoir jusqu’à 150 000$ pour démontrer la faisabilité de leur idée.

Les entreprises sélectionnées pour la seconde phase pourront obtenir jusqu’à un million $ pour développer un prototype fonctionnel.

Le programme Solutions innovatrices Canada accepte les candidatures des entreprises innovant dans le domaine de l’imagerie mise au service de l’accessibilité et dans celui dit des médias substituts.

Premièrement, le Centre de solutions en imagerie de documents de Services publics et Approvisionnement Canada est à la recherche de solutions technologiques tirant partie de l’intelligence artificielle ou de l’automatisation des processus robotisés pour produire des documents dans des formats standards respectant toutes les directives en matière d’accessibilité aux personnes en situation de handicap.

Deuxièmement, Emploi et Développement social Canada souhaite trouver des entreprises lui permettant de produire plus efficacement une grande variété de documents sur papier et numériques en média substitut pour les personnes qui ne peuvent pas lire des textes imprimés en raison d’un handicap ou encore d’un trouble de l’apprentissage ou de la lecture.

Un document en braille ou un livre audio narré par un individu sont des exemples de documents en médias substitut.

Les entreprises intéressées ont jusqu’au 23 avril pour postuler à ces deux volets du programme Solutions innovatrices Canada.

