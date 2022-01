Organisations sensibilisées à la vie privée pour leur survie

Dominique Lemoine - 26/01/2022

Des organisations continuent de miser sur la confidentialité et sur la vie privée, tandis que le rendement du capital investi est estimé à 1,8 fois la dépense moyenne, selon une étude produite par Cisco Systems.

Cisco rapporte sur la base de son étude Data Privacy Benchmark 2022 que 90 % des 4900 professionnels questionnés à travers le monde considèrent la confidentialité comme étant un impératif commercial. Des consommateurs s’inquiètent de l’utilisation de données en intelligence artificielle et en prise de décisions automatisée, et s’attendent à de la transparence.

Selon Cisco, 83 % des répondants à son étude annuelle voient des effets positifs des réglementations imposées à travers le monde en matière de confidentialité des données et de vie privée sur les pratiques des entreprises.

« Nous constatons aussi que la protection de la vie privée devient de plus en plus une partie des compétences vitales et des responsabilités essentielles des professionnels de la sécurité. L’étude de cette année a confirmé que l’alignement de la confidentialité et de la sécurité crée des avantages financiers et de maturité par rapport à d’autres modèles », soutient Cisco.

