Oren Sebag d’Avvy Santé remporte le prix de l’innovateur de l’année de Digital Health Canada

Oren Sebag, le PDG d’Avvy Santé, a été reconnue par Digital Health Canada comme l’un des innovateurs de l’année 2023 dans la catégorie des nouvelles entreprises. L’entreprise montréalaise est la seule de cette catégorie à recevoir ce prix de Digital Health Canada.

Digital Health Canada est une association professionnelle qui veut offrir aux professionnels de la santé numérique les moyens de créer l’avenir de la santé au Canada. Chaque année, elle reconnaît les innovateurs qui partent en affaires, qui ont fait preuve de leadership et d’innovation et dont la contribution exceptionnelle a fait progresser la santé numérique ou la santé virtuelle au Canada.

L’application Avvy permet aux Canadiens de planifier des services de santé avec un professionnel depuis leur domicile ou leur travail via une application mobile gratuite, disponible sur les appareils iOS et Android. On peut y planifier facilement plusieurs services tels que des tests sanguins, des tests de dépistage de streptocoque, des électrocardiogrammes, des immunisations, des nettoyages d’oreilles, des soins prénatals, et bien plus encore.

« Nous sommes ravis de recevoir cette prestigieuse reconnaissance de la part de Digital Health Canada », a déclaré le récipiendaire. « Ce prix valide le dévouement et l’engagement de notre équipe à transformer l’accès aux soins de santé grâce à l’innovation numérique. Avvy Santé reste à jour sur les avancées technologiques afin d’offrir des soins intelligents, pratiques et de qualité aux Canadiens qui en ont besoin. »

Avvy est actuellement disponible dans le Grand Montréal et la ville de Québec et le sera prochainement dans les autres villes canadiennes.