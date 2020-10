OpenText dévoile une nouvelle plateforme pour développeurs

Marie Pâris - 28/10/2020

Lors de sa conférence OpenText World 2020, qui se déroule en ligne cette semaine, OpenText a annoncé le lancement d’une nouvelle plateforme de développement d’application pour entreprise appelée OpenText Developer Cloud.

« OpenText Developer Cloud donne accès à des APIs et à des outils haut de gamme, qui permettent aux développeurs de construire des solutions de gestion d’information pour les défis d’aujourd’hui, a déclaré Muhi Majzoub, directeur des produits chez OpenText. C’est une nouvelle façon d’utiliser les services d’OpenText. »

Cette plateforme, qui s’appuie sur les services de gestion d’information d’OpenText, permet aux développeurs de créer des solutions sur mesure pour gérer l’information et de construire une communauté d’innovateurs qui mettent au point de meilleures applications pour les entreprises.

Le Developer Cloud est désormais disponible via OpenText CE 20.4 launch. Les clients et partenaires peuvent s’inscrire sur OpenText Cloud Platform pour une demande de démonstration, et ceux qui ne travaillent pas encore avec OpenText peuvent également avoir accès à un compte d’essai via inscription.

« Avec OpenText Developer Cloud, les interfaces modernes REST API sont associées à des services de contenus sur le plan industriel pour créer des apps de gestion de l’information pour le Web ou l’ordinateur. Cela permet aux clients et partenaires de mieux traiter le contenu », a commenté Brian DeWyer, cofondateur de Reveille Software, pendant la conférence.

Les développeurs ont désormais accès à tout un éventail de services OpenText, et l’entreprise a indiqué qu’elle continuerait à ajouter d’autres services de son portfolio au fil de l’évolution du Developer Cloud.

Tags: Developer Cloud