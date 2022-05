OCR Canada acquiert Day 2 Mobility

Renaud Larue Langlois - 06/05/2022

OCR Canada Ltd. (OCR), un fournisseur canadien de solutions technologiques en matière de produits, de logiciels et de services d’identification et de capture de données automatisées fait l’acquisition de Day 2 Mobility, Ltd. (Day 2), un fournisseur national de solutions de mobilité d’entreprise et de services gérés.

Les clients actuels de Day 2 continueront à bénéficier des avantages d’un point de contact unique avec fournisseurs de télécommunications, de la fourniture de conseils stratégiques en matière de téléphonie mobile, de l’élaboration de politiques d’affaires et des meilleurs niveaux d’assistance, a déclaré OCR dans un communiqué. De plus, les outils permettant de rationaliser les processus d’approvisionnement réduiront le temps de mise à disposition, fourniront une assurance de sécurité et une gestion des politiques. Globalement, une meilleure visibilité de l’utilisation permet de mieux prévoir les dépenses d’exploitation et de réduire les dépenses d’investissement, tout en diminuant le coût total de possession, précise l’annonce.

Les entreprises combinées fourniront aux clients actuels et futurs des capacités avancées telles que des services de gestion des dépenses en télécommunications, des services de de sécurité, contrôle et gestion du cycle de vie des appareils mobiles et des services bilingues d’assistance aux utilisateurs.

« L’équipe de Day 2 Mobility est extrêmement enthousiaste à l’idée de faire partie d’OCR Canada […]. Nous sommes très fiers de la réputation et de la marque que nous avons établies en Amérique du Nord, et nous tenons à remercier sincèrement nos clients de longue date pour leur confiance qui a permis à notre équipe de bâtir un portefeuille de services professionnels et gérés de qualité et de valeur. Nous sommes convaincus que notre nouveau partenariat permettra à notre entreprise d’étendre sa portée et son portefeuille de solutions, tout en continuant à dépasser les attentes de nos clients et à leur offrir une excellente expérience client », a déclaré Larry Glugosh, président et fondateur de Day 2 Mobility Ltd.

