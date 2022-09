Novipro annonce la quatrième édition du CyberEx

Novipro, une entreprise montréalaise de services en TI tiendra, le 13 octobre prochain, la quatrième édition de l’événement CyberEx au Palais des congrès de Montréal. Sous le thème de la modernisation des processus de cybersécurité, plus de 30 experts en la matière y partageront leurs connaissances.

L’événement, qui prévoit attirer quelque 1 200 participants offre, outre un nombre important de conférences, une trentaine d’ateliers participatifs sur des sujets spécifiques liés à la cybersécurité tant en mode présentiel qu’en formule virtuelle.

Parmi les invités de marque, on note la présence de Maya Alieh, sergente-détective au SPVM, spécialiste en cyberenquête.

Évidemment, les sujets de l’heure du domaine de la cybersécurité tels que les nouvelles tendances (Bitcoins, NFTs, Métavers), le hacking, la 5G et les rançongiciels sont à l’agenda.

Parfois sous forme d’échange, parfois sous forme de conférences et parfois sous forme de mises en situation, de multiples activités sont à l’horaire. L’événement CyberEx est devenu un rendez-vous incontournable pour les dirigeants, les décideurs et les experts en technologies, en télécommunications et en sécurité, affirme Novipro dans un communiqué.

« La cybersécurité est un domaine complexe, qui évolue rapidement. Les avancées technologiques, le perfectionnement des techniques de hacking entre autres viennent bouleverser à chaque instant nos certitudes et obligent l’industrie à constamment se renouveler. C’est pourquoi mettre sur pied un événement tel que CyberEx au Québec est important, pour former et informer les experts de l’industrie à ce qui se fait de mieux dans le domaine », explique Roger Ouellet, directeur de la pratique en sécurité chez Novipro.

On peut choisir de participer à l’événement en présentiel ou encore en virtuel. Pour tous les détails ou pour réserver sa place, on peut visiter le site Web de l’événement.