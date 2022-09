Nouvelle plateforme de formation en ligne de Cognibox priorisant la sécurité des travailleurs

Cognibox, une entreprise montréalaise fondée en 2005 qui offre des solutions de gestion des fournisseurs, de conformité des travailleurs et de formation, lance une nouvelle boutique de formation en ligne. Ce faisant, elle entend renforcer sa position de leader des solutions technologiques innovantes.

Cette nouvelle boutique offre un large éventail de formation pour les entreprises de tous types et de toutes tailles, afin de rendre l’apprentissage plus accessible et plus engageant, précise la société. Son objectif est d’offrir un environnement de travail plus sûr et permettant de respecter et de dépasser les obligations des entreprises les plus exigeantes.

La plateforme de formations en ligne Cognibox comprend plus de 400 cours de formations en ligne. ceux-ci incluent des cours de formations spécifiques pour les clients donneurs d’ordres, des cours de formations génériques sur la santé, la sécurité et l’environnement et des capsules d’apprentissage gratuites sur la gestion des risques.

« L’investissement dans cette nouvelle plateforme d’e-commerce est la dernière phase de l’innovation et de l’amélioration continue que nous avons mises en œuvre. Ce catalogue de formation E-Learning est plus visuel et attractif, améliore l’expérience utilisateur et facilite le processus d’achat », déclare Marie-Êve Levasseur, vice-présidente de la formation chez Cognibox. « Nous sommes fiers de la croissance de Cognibox en matière de E-Learning au cours des 10 dernières années. »

L’expertise de l’équipe de formation de Cognibox, couplée à cette nouvelle plateforme de e-commerce innovante, offre aux entreprises des services clés en main pour le développement de nouveaux cours E-Learning, une plateforme infonuagique pour héberger leurs cours de formation, et de la gestion de la conformité des employés.