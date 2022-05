Nouveau pavillon pour l’Institut quantique de l’Université de Sherbrooke

Renaud Larue Langlois - 31/05/2022

Après plusieurs années de planification et de construction et un investissement de plus de 13 M$, l’Université de Sherbrooke a inauguré récemment, lors d’une cérémonie réunissant quelque 150 personnes, un tout nouveau bâtiment qui héberge son Institut Quantique.

Parmi les invités, la députée de Sherbrooke, Élisabeth Brière, la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, le recteur de l’Université de Sherbrooke, Pierre Cossette, le directeur scientifique de l’Institut Quantique, Alexandre Blais, et le directeur adjoint, Michel Pioro-Ladrière.

L’Institut est muni d’équipements scientifiques et de laboratoires à la fine pointe de la technologie ainsi que d’espaces originaux et conviviaux d’échanges et de rencontres créatives. Grâce à ce bâtiment, les experts reconnus internationalement en matériaux quantiques, en informatique et en génie quantique pourront être rassemblés sous un même toit. L’Institut quantique (IQ) de l’Université de Sherbrooke veut devenir le creuset de révolutions technologiques futures.

Le pavillon, en plus de contribuer à la formation de personnel hautement spécialisé, permettra d’accueillir des conférences internationales et des écoles d’été ainsi que des ateliers spécialisés. Par ailleurs, il permettra de recruter davantage de personnes de talent en recherche quantique et d’attirer de nouveaux partenaires, en plus de contribuer au rayonnement de l’IQ et de l’UdeS à l’international.

D’un point de vue architectural, l’intérieur du bâtiment, tout en courbes et en spirales, est inspiré d’un réfrigérateur à dilution, l’instrument au cœur des recherches quantiques. La construction du pavillon a été financée par gouvernement du Canada, via la Fondation canadienne pour l’innovation, par le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec ainsi que par l’Université de Sherbrooke et ses partenaires.

« Les activités de recherche qu’on retrouve ici sont de calibre international et placent Sherbrooke au cœur des efforts quantiques au Québec et au Canada. Après la désignation de la Zone d’innovation, l’ajout de ce bâtiment signature sur le campus constitue une preuve de plus de l’importance de ce domaine de recherche pour l’Université de Sherbrooke », déclare Pierre Cossette, recteur de l’Université de Sherbrooke.

Lire aussi :

18 M$ pour une plateforme d’innovation numérique et quantique

Ordinateurs et processeurs quantiques supraconducteurs développés à Sherbrooke

IBM apporte au Québec le premier ordinateur quantique universel du Canada

Tags: génie quantique