Notarius lance la première signature numérique professionnelle infonuagique au Canada

Notarius, une entreprise qui offre des signatures numériques sécurisées, des signatures électroniques de confiance et des outils fiables de signature à travers toute l’Amérique du Nord, lance la première signature numérique professionnelle infonuagique qui répond aux critères les plus élevés en matière de conformité.

Nommé CertifiO Cloud, il s’agit d’une innovation qui permet d’authentifier facilement les documents électroniques nécessitant des signatures ou des sceaux professionnels de n’importe quel appareil, que ce soit depuis un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur.

La signature CertifiO est émise par les ordres professionnels ou les employeurs partenaires de Notarius qui certifient l’identité et l’affiliation professionnelle du signataire. Elle est hébergée sur une infrastructure infonuagique hautement sécurisée, est accessible via un navigateur Web et répond aux besoins de flexibilité du travail, d’optimisation des processus de gestion et de protection du public dans des écosystèmes numériques.

« Nous croyons que les professionnels et les organisations devraient pouvoir exercer leur pratique numériquement avec la même rigueur qu’auparavant, mais plus efficacement, tout en respectant les plus hautes exigences de conformité. Grâce à CertifiO Cloud, la première signature numérique professionnelle multiplateforme nord-américaine, nous espérons faciliter le travail des professionnels et des gestionnaires des secteurs, entre autres, de la science, de la santé, de la pharmacologie, de l’ingénierie et de l’alimentation. Ces derniers pourront désormais authentifier leurs documents en tout temps via n’importe quel appareil, de façon sécuritaire et conforme », précise Patrick Drolet, directeur général de Notarius.

Le fruit de plus de cinq ans de recherche et développement, cette première signature numérique multiplateforme confère aux documents électroniques une intégrité et une sécurité supérieures aux documents signés à la main. Ainsi, un spécialiste, un élu ou un haut gestionnaire pourra signer n’importe où, n’importe quand et sur n’importe quel appareil connecté à Internet. Une fois apposée, la signature CertifiO Cloud assure l’intégrité des informations contenues dans un document électronique et son authenticité.

Notarius est la seule autorité canadienne à émettre des signatures de confiance à travers l’Amérique du Nord qui sont reconnues à la fois par Adobe et Microsoft et qui répondent aux normes européennes eIDAS (règlement sur l’identification électronique, l’authentification et les services de confiance). L’entreprise est par ailleurs certifiée ISO 27001 et ISO 9001. CertifiO Cloud remplit les critères de la Loi fédérale sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) et du projet de loi C-27, ainsi que ceux de la Food and Drug Administration (FDA) — CFR 21, Part 1.