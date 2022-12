Nominations à la tête du CRTC

L’honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, annonçait hier la nomination de Vicky Eatrides au poste de présidente et première dirigeante et d’Alicia Barin et Adam Scott aux postes de vice-présidents du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

Ces nominations sont le résultat du processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite du gouvernement du Canada, a déclaré Patrimoine canadien.

« La technologie a fondamentalement changé la façon dont nous communiquons entre nous, ainsi que la façon dont nous créons et consommons la culture », a déclaré le ministre Rodriguez. « La nouvelle équipe de direction du CRTC va contribuer à moderniser l’organisme de réglementation et à défendre les intérêts des Canadiens et de nos créateurs. Félicitations à Vicky Eatrides, Alicia Barin et Adam Scott pour leur nomination. »

Vicky Eatrides a occupé plusieurs postes de direction dans le secteur public, notamment au Bureau de la concurrence du Canada, à Ressources naturelles Canada et au ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique (ISDE). Elle a également enseigné le droit de la concurrence à l’Université Queen’s à Kingston et est membre du Barreau de l’Ontario. Elle est titulaire de diplômes en économie et en droit.

Alicia Barin a été nommée pour la première fois par le CRTC en 2019 en tant que commissaire régional pour le Québec et a passé 20 ans en tant que cadre supérieur et vice-présidente de la planification stratégique chez Astral Media, qui était le plus grand diffuseur de télévision et de radio payante et spécialisée au Canada avant d’être acquis par Bell Média en 2013. Elle est vice-présidente par intérim du CRTC depuis août 2022.

Adam Scott conseille le gouvernement fédéral sur la politique des télécommunications et du spectre depuis 20 ans et occupe actuellement le poste de directeur principal de la Direction générale de la politique des télécommunications au ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique (ISDE).

Selon Mark Goldberg, consultant principal dans l’industrie des télécommunications, cette vaste expérience s’avérera précieuse « alors que le CRTC franchit les prochaines étapes de l’opérationnalisation des nouvelles lois en ligne du gouvernement ».

Et, a-t-il ajouté, avec l’expérience d’Adam Scott en matière de connectivité à large bande, nous pouvons également nous attendre à l’extension de la connectivité aux zones mal desservies et au développement de programmes visant à accroître la littératie numérique et à éliminer la fracture numérique.

Les nominations de Vicky Eatrides, Alicia Barin et Adam Scott prennent effet le 5 janvier 2023, le 8 février 2023 et le 16 janvier 2023, respectivement, pour des mandats de cinq ans.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.