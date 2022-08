Nomination à la tête de la firme québécoise de développement logiciel Ingeno

Ingeno, une entreprise d’ingénierie logicielle qui conçoit des applications web et mobiles établie à Québec, annonce la nomination de Philippe Hammond à titre de président-directeur général (PDG). Il prend donc la direction de l’entreprise qui était auparavant entre les mains de l’un de ses co-actionnaires, Guillaume Beaulieu-Duchesneau qui demeurera actif au sein de la direction en tant que vice-président des technologies (CTO) et vice-président du conseil d’administration.

Fondée il y a plus de quatorze ans, l’entreprise, qui emploie maintenant plus d’une cinquantaine de personnes, s’est forgée une expérience reconnue en mettant en œuvre des stratégies et des solutions numériques sur-mesure robustes, ambitieuses et efficaces, affirme-t-elle dans un communiqué. Ses produits numériques ont supporté et aident encore une centaine d’entreprises québécoises et internationales à rester compétitives et à optimiser leur fonctionnement. Parmi les clients d’Ingeno, on compte notamment BlueYonder, Live Nation, Opération Nez Rouge, UEAT et BIXI.

« Je suis très heureux d’avoir été choisi comme chef de la direction d’Ingeno », indique le principal intéressé. « La feuille de route de l’entreprise est aussi ambitieuse que passionnante! Dans le cadre de mon nouveau mandat, je tiens à conserver les valeurs humaines et la culture d’élite qui animent Ingeno depuis sa création, tout comme son esprit d’innovation. »

« L’équipe de développeurs d’élite d’Ingeno aide les organisations à demeurer compétitives grâce à la technologie depuis maintenant plus d’une décennie. Le cap des 50 employés est souvent redouté : mon défi principal sera donc d’assurer une nouvelle étape de croissance pour Ingeno et d’accompagner son évolution, tout comme nous accompagnons la croissance et la transformation numérique de nos clients! », poursuit-il.