Nomination à la haute direction de Lightspeed : JD St-Martin nommé président

Lightspeed Commerce Inc., une plateforme de commerce tout-en-un annonce la promotion de JD St-Martin au poste de président. Au-delà de ses responsabilités actuelles de chef des revenus, M. St-Martin supervisera dorénavant l’orientation stratégique et le rendement global pour tous les secteurs de Lightspeed.

« JD a été un leader incroyable chez Lightspeed depuis qu’il a rejoint nos rangs il y a plus de trois ans, et un acteur essentiel pour stimuler notre croissance à un moment déterminant », a déclaré JP Chauvet, chef de la direction de Lightspeed. « Ces changements nous permettront d’affiner notre équipe de direction, en confiant la responsabilité de la performance de chaque secteur au même individu, qui est ainsi responsable du succès de notre mise en marché et de nos clients. J’ai hâte de continuer à collaborer avec JD dans ses nouvelles fonctions, alors que nous nous concentrons sur la croissance dans nos secteurs clés. »

JD St-Martin s’était joint à Lightspeed en mai 2019 dans le cadre de l’acquisition de Chronogolf, une entreprise de logiciels-services (SaaS) qu’il a cofondée en 2013. En juillet 2020, il est devenu le vice-président principal des ventes internationales de Lightspeed. Avant de fonder Chronogolf, M. St-Martin a travaillé dans le domaine du capital de risque et du capital-investissement chez Teralys Capital à Montréal et GE Equity à Londres, au Royaume-Uni.

« Le rôle que joue Lightspeed pour soutenir ses clients dans les secteurs du commerce de détail et de l’hospitalité n’a jamais été aussi important », a-t-il déclaré. « Alors que les détaillants et les restaurateurs composent avec les pénuries de personnel, les retards dans la chaîne d’approvisionnement et l’inflation, la technologie les aidera à trouver de meilleures pratiques et à mieux comprendre leurs activités pour traverser cette période d’incertitude. Les propriétaires d’entreprises doivent savoir reconnaître que le moment est venu d’innover et d’adopter le changement. C’est un véritable honneur d’aider nos clients à avancer et à prospérer, quelle que soit la situation à laquelle ils sont confrontés. »

Par ailleurs, on apprend également que Michael DeSimone, chef des affaires commerciales de Lightspeed, quittera l’entreprise à la fin de l’année. M. DeSimone, qui a rejoint Lightspeed lors d’une acquisition en 2020 en tant que chef de la direction de ShopKeep, a dirigé l’intégration de plusieurs acquisitions par Lightspeed au cours de son mandat.