Nolinor Aviation déploie un système de sécurité propulsé par l’IA

Nolinor Aviation, une entreprise de transport aérien de Mirabel spécialisée dans les vols commerciaux nolisés au Canada, lance une nouveauté dans le domaine des systèmes de gestion de la sécurité. Elle est la première compagnie aérienne au Canada à intégrer l”intelligence artificielle (IA) dans un système de gestion de la sécurité (SGS) pour gérer ses rapports d’incidents. Cela lui permettra d’automatiser certaines facettes du processus de traitement des rapports SGS.

Nolinor n’en est pas à sa première innovation. Il y a 20 ans, elle a été la première compagnie aérienne dans l’histoire de l’aviation civile canadienne à recevoir une approbation complète par Transports Canada pour son système de gestion de la sécurité.

« Le traitement des rapports a toujours représenté une charge de travail importante pour notre équipe. Nous avons travaillé avec l’agence P3F pour analyser nos façons de faire et nous proposer des solutions concrètes pour automatiser en bonne partie du processus avec l’intégration de différentes solutions en IA » explique Olivier Richer, directeur des systèmes de gestion de la sécurité chez Nolinor Aviation.

« La nouvelle solution mise de l’avant permet de traiter les rapports plus rapidement et plus efficacement. En prime, le système produit maintenant des recommandations dont nous pouvons nous inspirer pour améliorer encore davantage nos opérations aériennes et renforcer notre culture de sécurité. »

Forte de cette collaboration avec l’agence P3F, le transporteur songe déjà à ajouter d’autres fonctions dans son système grâce à l’IA. « Les résultats sont très intéressants et nous voulons maintenant ajouter des ressources supplémentaires pour aller encore plus loin. C’est pour cette raison que notre entreprise est devenue récemment partenaire de l’Institut québécois d’intelligence artificielle (MILA) afin d’ajouter des ressources et des talents », a indiqué Marco Prud’homme, président de Nolinor Aviation.

Fondée en 1992, Nolinor Aviation offre des services de transport vers toutes les régions du Québec, des autres provinces canadiennes, des États-Unis et ailleurs dans le monde, incluant les pistes de gravier et de glace des régions éloignées.