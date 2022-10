Nokia annonce un nouveau centre de recherche à Ottawa

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, s’est joint au chef de la direction de Nokia, Pekka Lundmark, et au président de Nokia Canada, Jeffrey Maddox, pour annoncer le nouveau centre de recherche de Nokia à Ottawa.

La construction du centre de recherche et développement, dont le coût est estimé à environ 340 millions de dollars canadiens, commencera en 2023 et son ouverture est prévue en 2026. L’investissement transformera le campus de 26 acres de Nokia Canada à Ottawa en un centre commercial à usage mixte et devrait créer plus de 340 emplois, ainsi que 100 stages supplémentaires pour étudiants dans les domaines des sciences, de la technologie, du génie et des mathématiques.

L’Ontario a accordé à Nokia un prêt de 30 millions de dollars canadiens dans le cadre du programme Investir Ontario pour permettre ce projet, et le gouvernement fédéral finalise ses plans pour contribuer jusqu’à 40 millions de dollars canadiens par le biais du Fonds stratégique pour l’innovation. La Ville d’Ottawa, par l’intermédiaire d’Hydro Ottawa, versera une contribution en capital de 2 millions de dollars canadiens pour la mise à niveau du système de contrôle.

Une fois le centre en opération, Nokia s’y concentrera sur un large éventail de technologies, de la 5G à l’intelligence artificielle, en passant par les logiciels infonuagiques et la gestion de l’identité numérique.

En tant que principal fournisseur de matériel pour Bell, Nokia joue un rôle clé dans la construction de l’infrastructure de télécommunications du Canada. L’annonce de la société finlandaise de technologie des télécommunications fait suite à une nouvelle initiative similaire de la suédoise Ericsson, qui s’est récemment associée à des universités montréalaises pour mener des recherches sur la durabilité de la 5G.

« L’Ontario abrite une multitude d’instituts de recherche de renommée mondiale et des meilleurs talents qui travaillent en collaboration avec des entreprises pour créer des solutions révolutionnaires », a déclaré Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce, dans un communiqué.

Selon le gouvernement de l’Ontario, la province se classe juste derrière la Californie en termes d’établissements informatiques en Amérique du Nord. Le secteur y emploie plus de 408 000 travailleurs qualifiés, et sept des dix plus grands investisseurs en recherche et développement au Canada y investissent en moyenne plus de 3,6 milliards de dollars canadiens.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.