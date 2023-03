Nixa acquiert la société de développement Web D-Modules 

Nixa, une entreprise de développement web de Montréal, a récemment fait l’acquisition de D-Modules, une autre entreprise de développement web se spécialisant dans la création de solutions web uniques et sur mesure. Cette acquisition stratégique est un grand pas en avant pour Nixa, lui permettant d’élargir son équipe et d’augmenter sa capacité à offrir une expertise de pointe à une clientèle toujours plus variée, déclare la société dans un communiqué.

Nixa se présente comme une figure de proue de l’industrie du développement web depuis plus de 10 ans. Elle a été reconnue comme la meilleure entreprise de développement web au Canada en 2021, ainsi que la meilleure entreprise de développement web complexe et sur mesure en 2022 par Technology Innovator Awards.

« L’équipe de Nixa est fière d’avoir D-Modules à bord et est impatiente de travailler conjointement pour continuer à offrir des solutions de développement web de qualité supérieure à ses clients. Cette acquisition permettra à Nixa de consolider sa place de leader du marché et de continuer à innover dans un secteur en constante évolution », affirme Nixa.

Dorénavant, les clients de D-Modules pourront profiter d’un fournisseur de confiance qui est fier de livrer des solutions de développement web innovantes et efficaces, en plus de bénéficier de l’expertise d’une équipe plus importante. L’acquisition représente une opportunité unique pour les clients de D-Modules d’accéder à un éventail encore plus large de services et de solutions web de qualité supérieure, selon Nixa.