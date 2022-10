Nimonik accroît sa présence dans l’Ouest canadien

Nimonik inc., une entreprise montréalaise de solutions logicielles en gestion de la réglementation et de la conformité fait l’acquisition de MediaLogic inc., basée à Calgary. La société entend ainsi accélérer ses plans de croissance en Amérique du Nord.

« Avec cette acquisition, Nimonik consolide sa présence dans l’Ouest canadien et peut mieux servir sa clientèle existante à travers l’Amérique du Nord » déclare Jonathan Brun, PDG de Nimonik. « Elle propose une solution véritablement nationale pour les entreprises qui veulent mettre en œuvre un programme efficace de conformité aux règlements, en particulier dans les secteurs de l’énergie, de la foresterie et de la chimie. »

Fondée à Montréal en 2008, Nimonik se spécialise dans les logiciels et programmes intégrés de gestion de la conformité avec des règlements et des normes. l’entreprise compte plus de 500 clients à travers le monde, dans toutes les industries et tous les secteurs.

Leanne Forbes, fondatrice de MediaLogic, restera en poste au sein de Nimonik et dirigera le développement d’affaires dans les secteurs des ressources et de l’énergie.

Selon elle, les clients de MediaLogic auront accès aux données de Nimonik et à ses outils logiciels intégrés de vérification, qui font la veille de plus de 500 000 règlements dans plus de 400 juridictions au Canada, aux États-Unis et dans le monde. « Ayant œuvré dans le secteur de l’énergie et de la foresterie pendant près de trois décennies, je suis bien consciente des défis de conformité auxquels nos clients sont confrontés », a-t-elle précisé. « Cette fusion nous permettra de mieux les soutenir et de leur fournir une valeur ajoutée et plus de fonctionnalités, en particulier à ceux qui ont des opérations aux États-Unis et à l’international. »