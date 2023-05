NetEase Games ouvre un nouveau studio basé à Montréal et Toronto

NetEase Games, un développeur et éditeur mondial de jeux vidéo, vient d’annoncer l’ouverture de d’un nouveau studio, Bad Brain Game Studios, dont les bureaux sont situés à Toronto et à Montréal. La nouvelle entité se consacrera à une nouvelle franchise: un jeu vidéo d’action-aventure narratif se voulant une expérience multiplateforme en monde ouvert. Élaboré au moyen du Unreal Engine 5, le jeu s’inspire des films cultes des années 1980, alliant des éléments d’aventure et d’horreur.

Le nouveau studio est dirigé par Sean Crooks, qui a travaillé sur certains des jeux vidéo les plus réussis et acclamés par la critique de la dernière décennie, déclare NetEase Games dans un communiqué. Bad Brain Game Studios est composé d’une équipe de développeurs vétérans passionnés qui ont créé des jeux vidéo tels que la trilogie Watch Dogs, Far Cry 2, Driver : San Francisco, Child of Light, Just Dance, Army of Two, Splinter Cell: Conviction et Blacklist et bien d’autres.

« Je suis honoré de diriger cette talentueuse équipe de développeurs au Canada », a déclaré Sean Crooks. « Nous avons tous à cœur de créer des expériences mémorables et significatives. NetEase Games nous a réservé un accueil chaleureux, nous offrant un soutien considérable et une liberté créative pour nous permettre de faire ce que nous faisons le mieux. Notre premier jeu vidéo est un projet qui nous passionne et qui nous donne l’occasion de vraiment libérer nos cerveaux. », ajoute Sean Crooks.

Par ailleurs, Bad Brain Game Studios recherche présentement des développeurs passionnés par les jeux vidéo et qui souhaitent contribuer à cette aventure en y ajoutant leur créativité. Le studio dispose d’un environnement de travail permettant aux employés de choisir entre travailler à partir de ses bureaux de Toronto et de Montréal, dans un mode de travail hybride.

Le catalogue de NetEase Games comprend des titres tels que Harry Potter : Magic Awakened, Knives Out et Naraka : Bladepoint. La société entretient des partenariats avec de grandes marques de divertissement telles que Warner Bros et Mojang AB (une filiale de Microsoft).