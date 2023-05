MS Solutions acquiert ARS Solutions

MS Solutions, une entreprise du domaine de la transformation numérique au Québec, annonce l’acquisition de ARS Solutions, une PME offrant des services en technologie et en cybersécurité. Il s’agit pour l’entreprise d’une 13e acquisition en 17 ans d’existence.

Ensemble, MS Solutions et ARS Solutions offriront aux entreprises de partout au Québec divers services en TI, notamment en infogérance et en cybersécurité. L’acquisition permettra à MS Solutions et à ARS Solutions d’élargir la présence, les opportunités, les compétences, et l’agilité de son empreinte auprès de sa clientèle, affirme la société.

Cette acquisition est l’histoire de deux passionnés de technologies, Simon Fontaine, Fondateur d’ARS Solutions, et Maxime Dion, Président de MS Solutions.

Comme le souligne M. Dion : « Nous sommes ravis d’accueillir ARS Solutions au sein de la famille MS Solutions. Cette acquisition renforce notre positionnement sur le marché de la cybersécurité et élargit notre offre de services pour mieux répondre aux besoins grandissants de nos clients. Avec l’arrivée de nos nouveaux collègues, notre équipe compte désormais plus de 100 professionnels passionnés et expérimentés qui unissent leurs forces pour offrir des solutions technologiques innovantes à nos clients. Nous sommes convaincus que cette collaboration fructueuse apportera de nombreux avantages à nos clients, nos employés et notre entreprise dans son ensemble. »

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de rejoindre la famille MS Solutions et de travailler avec une entreprise de confiance qui partage nos valeurs », ajoute M. Fontaine. « Cette acquisition va nous permettre d’élargir notre offre de services et de répondre encore mieux aux besoins de nos clients, tout en conservant notre équipe dédiée. Nous sommes fiers de rejoindre une équipe de plus de 80 professionnels passionnés et expérimentés, avec qui nous allons échanger nos savoir-faire et créer de nouvelles opportunités pour faire grandir notre carrière. Cette acquisition représente un véritable effet de levier pour la croissance de notre entreprise, et nous avons hâte de voir tout ce que nous pouvons accomplir ensemble. »