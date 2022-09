Mobilisation pour l’environnement chez Cogeco

La semaine dernière avait lieu la deuxième Journée d’engagement communautaire Cogeco visant la plantation d’arbres ainsi que le nettoyage de sentiers et de berges. Il s’agit d’une initiative annuelle qui se déroule à l’échelle de l’entreprise de télécommunication au Québec, en Ontario et dans plusieurs états américains.

Elle implique des centaines d’employés de Cogeco et permet d’appuyer 23 organismes à but non lucratif dans diverses communautés locales desservies par Cogeco. Cette année, se sont 480 personnes à travers la société et ses filiales qui ont pris part à l’effort.

« Cette journée témoigne de notre engagement à bâtir un avenir durable, à investir dans des initiatives environnementales locales pour soutenir nos communautés et à promouvoir l’action climatique. Quelle fierté d’avoir pris part aux côtés de mes collègues à cette journée durant laquelle nos employés, du Canada et des États-Unis, se mobilisent, au même moment, pour une cause commune », a indiqué Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco dans un communiqué. « Chez Cogeco, nous prenons des mesures concrètes pour relever les défis liés aux changements climatiques et sommes devenus la première société de télécommunications canadienne à se fixer une cible ambitieuse de réduction des émissions liées à ses activités qui est en accord avec la marche à suivre pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C. »

Cette journée permet de soutenir les actions de divers organismes sans but lucratif, parmi lesquels on retrouve Soverdi, la Fondation Trois-Rivières durable, Conservation Halton, Trees for Nipissing, New London Trees et One Tree Planted, des organismes œuvrant pour la protection, la restauration et la gestion des ressources naturelles dans nos communautés.

Ce sont donc 480 personnes dans 22 communautés qui ont, cette année, planté 976 arbres ou semences. Ceux-ci capteront, au cours des dix prochaines années, environ 60 tonnes d’émissions de gaz à effet de serre.