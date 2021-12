Mise à jour recommandée du système de statistique du Canada

Dominique Lemoine - 20/12/2021

La Loi sur la statistique du Canada doit être mise à jour pour tenir compte des technologies numériques modernes utilisées pour la collecte, le transfert et le partage des renseignements statistiques, selon Statistique Canada.

Selon Statistique Canada, sur la base d’un rapport du Conseil consultatif canadien de la statistique (CCCS) au sujet de l’état du système de statistique du Canada, le Canada doit notamment « se doter d’une définition plus claire des principes entourant la gouvernance des données et le rôle d’intendance des données ».

« Une grande partie de la Loi sur la statistique est essentiellement inchangée depuis 1918 et doit être mise à jour, parce qu’à l’heure actuelle, la Loi sur la statistique ne rend pas compte des technologies utilisées pour la collecte, le transfert et le partage de renseignements statistiques », affirme Statistique Canada.

Sur la base du rapport, Statistique Canada soutient que le Canada doit donc « adapter la gouvernance et l’intendance des données à une société numérique, adapter la législation en matière de statistique pour rendre compte des besoins d’un système national de statistique numérique moderne et tirer parti des possibilités offertes pour répondre aux besoins en matière de données ».

Par exemple, selon Statistique Canada et le CCCS, une « mine » de données privées et publiques « ne font pas partie du système statistique national », et le Canada pourrait avoir intérêt à les intégrer, en fonction de définitions et concepts communs, ainsi que de normes partagées, à la prise de décisions et aux processus d’imputabilité fondés sur des données dans les secteurs privé et public.

