Microsoft va lancer une application de paiement intégrée à Teams en décembre

Alphabet, Amazon, Meta et Microsoft ont toutes annoncé des bénéfices défavorables, rapportant des baisses des revenus et des cours des actions après des décennies de croissance alors qu'ils font face à une hausse de l'inflation et des taux d'intérêt et à une récession imminente. Selon certaines informations les quatre sociétés affichent une perte de capitalisation boursière combinée de 350 milliards de dollars américains.