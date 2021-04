Microsoft rachète Nuance

Marie Pâris - 13/04/2021

Microsoft annonce l’acquisition de l’entreprise américaine Nuance Communications, à l’issue d’une transaction de 19,7 milliards de dollars. Nuance se spécialise en logiciels infonuagiques et en intelligence artificielle (IA), notamment dans le domaine de la santé et de l’IA en entreprise.

Microsoft a accéléré ses efforts pour fournir des offres infonuagiques spécifiques afin d’aider ses clients à répondre à la situation de pandémie. On pense notamment au Microsoft Cloud for Healthcare, introduit en 2020, qui vise à répondre aux besoins de l’industrie de la santé en transformation. L’acquisition de Nuance représente la dernière étape de la stratégie cloud spécifique de Microsoft.

Nuance est un fournisseur d’IA conversationnelle et d’intelligence clinique basée sur le nuage pour les prestataires de soins de santé. Ses produits incluent notamment Dragon Ambient eXperience, Dragon Medical One et PowerScribe One pour les rapports de radiologie. Les solutions permettent notamment d’alléger la tâche de la documentation clinique et d’offrir de meilleures expériences aux patients.

Les solutions Nuance sont actuellement utilisées par plus de 55% des médecins et 75% des radiologues aux États-Unis, et utilisées dans 77 % des hôpitaux américains. Cette acquisition doublera le marché total de Microsoft dans l’espace des fournisseurs de soins de santé, le portant à près de 500 milliards de dollars.

En augmentant son nuage pour la santé avec les solutions Nuance et en profitant de l’expertise de la compagnie et de ses relations avec les fournisseurs, Microsoft sera mieux en mesure d’accompagner les prestataires de soins de santé dans la télémédecine.

En plus des soins de santé, Nuance fournit une expertise en IA et des solutions d’engagement client via la réponse vocale interactive, les assistants virtuels et les solutions numériques et biométriques aux entreprises de tous secteurs. Cette expertise s’associera au cloud de Microsoft, y compris Azure, Teams et Dynamics 365, pour offrir des solutions d’engagement client et de sécurité.

Il s’agit de la deuxième plus importante acquisition pour Microsoft, après l’achat de LinkedIn en 2016 pour 27 milliards de dollars.

