Microsoft lance un programme étudiant en compétences infonuagiques

Marie Pâris - 21/09/2020

Microsoft Canada lance le programme Canada Skills, qui offre une formation, un programme d’études et des crédits Microsoft Azure aux étudiants de 12 établissements à travers le pays.

Ce programme permet à plus de 4 500 étudiants d’obtenir leur diplôme avec des certifications en analyse de données, en intelligence artificielle (IA) et en systèmes infonuagiques.

Pour faciliter l’implantation du programme dans les institutions locales, Microsoft va former près de 100 professeurs en tant que formateurs certifiés dans les collèges, les polytechniques et les universités.

Les établissements combineront ce programme d’études aux cours existants pour former les étudiants aux technologies de données et d’IA et prépareront les étudiants à obtenir des certifications Microsoft, notamment Azure AI Engineer, Azure Data Scientist, Azure Data Engineer, Azure Administrator, Azure Solutions Architect et Azure Fundamentals. Les étudiants auront également accès à Azure Education Hub afin de prendre en charge l’apprentissage pratique.

Les premiers établissements postsecondaires à adhérer au programme sont l’Université de la Colombie-Britannique et le Collège communautaire de Vancouver pour la Colombie-Britannique, l’Université de Calgary, l’Institut de technologie du nord de l’Alberta, le Collège Red Deer, l’Institut de technologie du sud de l’Alberta et Bow Valley College en Alberta, SaskPolytechnic en Saskatchewan, le Collège Seneca, le Collège Humber, l’Université Ontario Tech et le Collège Algonquin en Ontario.

Il s’agit de la première phase du programme ; Microsoft s’est engagé à accroître le bassin de talents en continuant de s’étendre à d’autres établissements dans le but d’atteindre plus d’étudiants à travers le Canada.

Ce programme a notamment pour objectif de soutenir la reprise économique du Canada tout en dotant les étudiants des compétences infonuagiques nécessaires à une économie numérique.

Les compétences liées à l’infonuagique, aux données et à l’IA sont en effet plus importantes aujourd’hui que jamais, alors que l’économie émerge tranquillement suite aux défis causés par la COVID-19.

Tags: Azure Administrator