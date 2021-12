Microsoft lance un abonnement Teams indépendant pour les PME

Tom Li - 02/12/2021

Microsoft a lancé Teams Essentials, une version autonome de Teams destinée aux petites et moyennes entreprises.

Traditionnellement, Teams (autre que la version gratuite avec fonctions limitées) n’était disponible que dans des offres groupées avec d’autres services de Microsoft. La nouvelle proposition Teams Essentials permet à des petites et des moyennes entreprises (PME) d’acheter l’outil de manière indépendante et à un coût réduit.

Le service d’abonnement prend en charge la visioconférence pour des réunions de 300 personnes, le clavardage de groupe et les fonctionnalités d’organisation via une seule application. Il propose aussi l’intégration de Microsoft Outlook et de Google Calendar. De plus, il propose des modèles de discussion de groupe pour organiser des réunions avec des parties prenantes, des équipes et des sondages.

Teams est désormais disponible auprès de partenaires Microsoft, par exemple Ingram, TD Synnex et Crayon, de même que directement auprès de Microsoft.

