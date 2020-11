Microsoft lance le processeur de sécurité Pluton

Marie Pâris - 18/11/2020

Microsoft a dévoilé ce mardi son nouveau processeur de sécurité Microsoft Pluton. Cette technologie de sécurité puce-nuage apporte un progrès en matière de sécurité aux futurs PC Windows.

Cette puce a été élaborée en collaboration avec Intel, AMD et Qualcomm. Elle agit comme un matériel racine de confiance dans les processeurs, où il sera impossible d’exploiter des failles ou de les manipuler.

« La conception Pluton va créer une intégration beaucoup plus étroite entre le matériel et le système d’exploitation Windows au niveau du processeur, ce qui réduira la surface d’attaque disponible », résume David Weston, directeur de la sécurité des entreprises et du système d’exploitation chez Microsoft.

Cette conception du processeur de sécurité rendra plus difficile pour les attaquants de se cacher sous le système d’exploitation et améliorera la capacité de Microsoft à se prémunir contre les attaques physiques, à empêcher le vol d’identifiants et de clés de chiffrement et à offrir la possibilité de récupérer des bogues logiciels.

Les informations d’identification, les identités des utilisateurs et les données personnelles ne pourront pas être supprimées de Pluton, même si un attaquant installe un logiciel malveillant ou prend possession complète du PC.

Ce stockage de données confidentielles se fait via des clés de chiffrement à l’intérieur du processeur Pluton, qui est isolé du reste du système. Ainsi, même avec les techniques d’attaque émergentes, impossible d’accéder aux éléments clés.

