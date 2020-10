Microsoft intègre Salesforce dans Teams

Marie Pâris - 27/10/2020

Microsoft vient d’annoncer que ses utilisateurs peuvent maintenant partager des données issues de Salesforce directement sur la plateforme collaborative Microsoft Teams.

L’intégration par Microsoft de la solution de gestion de la relation client (CRM) de Salesforce a pour objectif de faciliter la collaboration et les réunions des équipes de ventes en leur permettant d’accéder aux données clients (comptes, contacts, etc.) et de les organiser depuis Teams.

Il devient ainsi possible de consulter les données de Salesforce sans quitter Teams, et d’épingler des informations dans un canal de discussion, de les consulter et de les mettre à jour.

Microsoft dévoile pour le moment un pilote de cette application Salesforce pour Teams, qui peut être installé depuis le site Web AppSource de Microsoft ou le Microsoft Store. L’intégration et l’application sont disponibles gratuitement pour les utilisateurs de des éditions Entreprise ou Illimitée de Sales and Service Cloud de Salesforce.

« En connectant le CRM de Salesforce à Teams, nos clients bénéficient désormais d’une connexion directe entre le clavardage et les fonctionnalités d’espace de travail de Teams et les informations clés ainsi que les actions de Salesforce, indique Doug Camplejohn, vice-président de Salesforce. Tout cela rend le travail collaboratif plus efficace. »

Cette intégration du CRM de Salesforce, qui ressemble beaucoup à l’application Salesforce pour Slack dévoilée l’année dernière, est une nouvelle façon pour Salesforce de rejoindre avec ses services les utilisateurs des outils de communication de Microsoft, qu’il s’agisse de Microsoft Teams, Outlook ou encore Excel.

Tags: CRM