Microsoft frappée par une panne globale d’Azure

Tôt hier matin, les clients du monde entier, à l’exception de ceux de la Chine, ont perdu l’accès à Microsoft Azure, ainsi qu’à des services tels qu’Outlook, Exchange Online et Teams. La société a attribué les problèmes à une mise à jour de son réseau étendu mondial (WAN), qu’elle a annulée.

L’historique des statuts du service Azure de Microsoft indique que l’incident s’est produit entre 07h05 UTC et 09h45 UTC (02h05 – 04h45 heure de l’Est), lorsque, indique-t-il, « les clients ont rencontré des problèmes de connectivité réseau, se manifestant par une latence du réseau et/ou des délais d’attente lors de la tentative de connexion aux ressources Azure dans les régions Azure publiques, ainsi qu’à d’autres services de Microsoft, notamment M365 et PowerBI.

La société indique qu’après la récupération finale de l’équipement réseau en cause, les services les plus touchés ont automatiquement été rétablis et les techniciens ont ensuite restauré les services restants.

La société a promis un rapport préliminaire post-incident dans trois jours, qui traitera de la cause initiale et des éléments de réparation. Il sera suivi dans 14 jours d’un rapport final dans lequel elle « partagera son exploration détaillée de l’incident », indique-t-elle.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.