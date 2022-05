Microsoft élargit son offre de solutions de sécurité gérées

Howard Solomon - 10/05/2022

Microsoft annonce des solutions de sécurité gérées pour aider les services informatiques et les professionnels de la sécurité informatique à faire face au nombre croissant de cyberattaques.

Le nouveau programme, nommé Microsoft Security Experts, s’adresse à un nombre important d’entreprises du domaine des technologies de l’information (TI) allant de géants comme IBM et HP, d’entreprises de télécommunications telles que Bell et Verizon, et d’entreprises de services gérés de détection et de réponse telles qu’Arctic Wolf et eSentire

Certains de ces programmes se différentient des autre par l’offre de Microsoft d’un accès en ligne à un expert pour consultation en un clic.

« Nos experts renforceront l’équipe de sécurité existante d’un client, ou ils seront aux côtés de nos partenaires, pour gérer entièrement la sécurité pour eux », a déclaré lundi Vasu Jakkal, vice-président des activités de sécurité, de conformité, d’identité et de gestion de Microsoft.

« Notre vision est de fournir cette nouvelle catégorie de services en matière de sécurité, de conformité, d’identité, de gestion et de confidentialité. »

Le programme comprend également une offre pour les clients des services gérés XDR (extended detection and response) de Microsoft : un nouveau programme de support désigné pour les partenaires XDR.

Les prix de ces nouveaux services n’ont pas été annoncés. Plus de détails seront disponibles mercredi lors du Microsoft Security Summit annuel.

Voici un aperçu des nouvelles solutions :

Services de sécurité Microsoft pour entreprise : Un service personnalisé pour les grandes entreprises qui est disponible dès maintenant.

Microsoft Defender Experts for Hunting : Ce service, qui sera disponible plus tard cet été est une évolution du service géré de chasse aux vulnérabilités Microsoft Threat Experts lancé il y a deux ans.

Microsoft Defender Experts pour XDR : Un service de détection et de réponse géré qui couvre l’ensemble des fonctionnalités de Microsoft 365 Defender XDR sur Office 365, les identités, les données et les applications infonuagiques. Il sera disponible en préversion privée à l’automne.

Le service de réponse aux incidents existant de la société, désormais appelé Microsoft Security Experts for Incident Response et les services de conseil en sécurité, désormais appelés Microsoft Security Services for Modernization, sont intégrés au service Microsoft Security Experts.

Pour plus de détails, l’article original (en anglais) est disponible sur le site d’IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Traduction et adaptation française par Renaud Larue-Langlois

