Microsoft Education lance 30 nouveaux outils

Marie Pâris - 05/05/2021

Microsoft Education a annoncé ce mardi, Journée nationale des enseignants, plus de 30 nouvelles applications, fonctionnalités et mises à jour qui visent à aider les enseignants et les étudiants.

Ces nouveaux outils sont conçus pour soutenir cinq principaux domaines du secteur de l’éducation : orientation axée sur les élèves, concentration des compétences, apprentissage social, sécurité et adaptabilité.

Les mises à jour incluent notamment Progression de la lecture (Reading Progress), un nouvel outil gratuit pour Microsoft Teams for Education qui offre aux élèves un moyen moins stressant d’améliorer leurs compétences en lecture, tout en aidant les enseignants à gagner du temps, à guider les progrès en classe et à identifier les domaines d’attention individuelle. Cet outil, qui s’adresse aux élèves de tous âges, soutient les élèves pour apprendre à lire, améliorer la maîtrise de la lecture ou apprendre une nouvelle langue.

Autre nouveauté, le Clavardage supervisé dans Teams for Education, qui permet de prendre en charge la sécurité des élèves dans les espaces numériques. Teams for Education se dote aussi d’autres outils de collaboration gratuits, qui permettront aux enseignants de rationaliser plus facilement le travail de groupe, d’émettre des devoirs à partir de diverses applications tierces et d’aider les étudiants à voir facilement quand les devoirs sont dus.

Enfin, des mises à jour sont annoncées dans Minecraft: Education Edition – y compris Minecraft pour les camps et les clubs, qui permet aux apprenants d’utiliser Minecraft: Education Edition en dehors de la salle de classe. À partir de cet été, les camps, les clubs, les organisations d’école à domicile et les organisations à but non lucratif pourront acheter des licences.

Selon un récent sondage YouGov commandé par Microsoft, 71 % des enseignants de la maternelle à la 12e année affirment que les technologies les ont aidés à améliorer leur capacité d’enseignement.

