Microsoft annonce une mise à jour de OneDrive

Catherine Morin - 02/07/2020

Microsoft vient d’annoncer des mises à jour de son service de stockage OneDrive afin de simplifier le partage de documents.

Dans un billet de blogue publié mercredi, l’entreprise de Redmond explique que ces changements visent à offrir aux utilisateurs professionnels une expérience plus unifiée et un meilleur contrôle sur les fichiers qui circulent dans leur entreprise.

Bien que le partage de documents et de dossiers semble simple, ce processus peut s’avérer complexe dans une organisation, lorsque les administrateurs doivent décider qui y a accès, et à quel endroit ils peuvent être enregistrés.

La fonctionnalité « Ajouter à OneDrive », qui sera déployée par défaut au cours des prochaines semaines, permettra aux utilisateurs d’ajouter n’importe quel dossier partagé directement dans leur OneDrive.

Les utilisateurs pourront ainsi rassembler tous les contenus partagés en un seul endroit, et travailler avec ces contenus avec la même flexibilité que s’il s’agissait de fichiers qu’ils possèdent.

Comme les fichiers ajoutés conserveront leurs politiques de sécurité et de conformité existante, le contenu pourra être synchronisé, modifié de façon collective et partagé sans demande d’accès supplémentaire.

Microsoft propose aussi l’intégration de Microsoft Teams à OneDrive. Les utilisateurs pourront générer des liens de partage afin d’envoyer des documents d’une plateforme à l’autre sans avoir à constamment changer d’application. Cette fonctionnalité devrait aussi apparaître d’ici la fin du mois.

Le géant de la technologie augmente en outre la limite de taille des fichiers téléchargés de 15 Go à 100 Go pour tous les utilisateurs OneDrive et SharePoint. Cette modification vise à faciliter le travail des entreprises qui échangent principalement des fichiers volumineux de types 3D ou CAD.

La version Web de OneDrive se dotera bientôt d’un mode sombre, déjà offert pour l’application mobile.

Microsoft compte aussi autoriser les utilisateurs à désactiver les notifications sur les fichiers récents d’ici la fin de l’année, pour limiter les distractions.

Tags: entreprises