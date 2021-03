Les grandes tendances après un an de télétravail selon Microsoft

Marie Pâris - 23/03/2021

Microsoft a publié ce lundi son indice annuel des tendances au travail, intitulé La prochaine grande perturbation est le travail hybride – Sommes-nous prêts?.

Cette étude a été menée auprès de plus de 31 000 personnes dans 31 pays, et analyse des milliards de signaux de productivité agrégés dans Microsoft 365 et LinkedIn.

Les résultats du rapport suggèrent que la dernière année a fondamentalement changé la nature du travail. En effet, selon les tendances de collaboration dans Microsoft Teams et Outlook, nos réseaux se sont rétrécis.

Le temps passé en réunion a plus que doublé dans le monde, et plus de 40 milliards de courriels supplémentaires ont été envoyés en février 2021 par rapport à l’année dernière.

Le travail est aussi devenu plus humain : près de 40 % des sondés disent se sentir plus à l’aise de se dévoiler au travail, et une personne sur six a pleuré avec un collègue au cours de la dernière année.

Le rapport montre également que l’espace de travail va connaître des changements. Soixante-treize pour cent des travailleurs interrogés souhaitent que les options flexibles de travail à distance se poursuivent, et les offres d’emploi à distance sur LinkedIn ont été multipliées par plus de cinq pendant la pandémie.

Plus de 40 % de la main-d’œuvre mondiale envisage de quitter son employeur cette année et 46 % pensent déménager maintenant qu’ils peuvent télétravailler. Bref, aborder le travail de façon flexible aura un impact sur qui reste, qui part et qui rejoint une entreprise.

Tags: Microsoft