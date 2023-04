Mews acquiert la canadienne Hotello pour développer ses activités en Amérique du Nord

Mews, une entreprise du secteur des technologies hôtelières et des systèmes infonuagiques de gestion hôtelière (PMS), vient d’annoncer l’acquisition d’Hotello, entreprise montréalaise offrant une solution PMS destinée aux établissements hôteliers et comptant plus de 500 clients au Canada et aux États-Unis et disposant d’une équipe avec une vaste expérience en technologies pour les opérations hôtelières.

Cette acquisition s’inscrit dans le cadre du renforcement de la stratégie de croissance de Mews en Amérique du Nord, plus particulièrement sur le marché canadien. Elle témoigne aussi de l’engagement de l’entreprise à développer des technologies qui simplifient et automatisent les opérations pour les hôteliers modernes et leurs clients, explique Mews dans un communiqué.

Les termes de l’acquisition n’ont pas été dévoilés.

« La catégorie des PMS continue de connaître une innovation et une croissance remarquable », a déclaré Richard Valtr, fondateur de Mews. « Hotello a tout ce que nous recherchons dans le cadre d’une acquisition : une équipe remarquable, une solide clientèle et une passion pour les technologies hôtelières. Ce partenariat constitue également un investissement supplémentaire dans le marché nord-américain où l’on continue d’observer une adoption massive de technologies autonomes et basées sur le cloud ainsi que des marques hôtelières à la recherche de solutions qui leur serviront à long terme. Je suis ravi d’accueillir Hotello dans la grande famille Mews. »

Selon Mews, le PMS Hotello, créé en 2001, est conçu pour offrir une expérience utilisateur exceptionnelle ainsi qu’un nombre illimité d’intégrations. Sa technologie met l’accent sur des communications sans point de friction entre les systèmes, les utilisateurs et les environnements pour assurer que l’expérience utilisateur soit simple et efficace.

L’acquisition a été menée par Mews Ventures, la branche de Mews consacrée aux investissements. Elle représente la 6e acquisition réalisée par Mews Ventures et vient s’ajouter à ses acquisitions précédentes : Planet Winner en 2019, Base7Booking en 2020, Hotel Perfect en 2021 et Cenium et Bizzon en 2022.