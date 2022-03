Meta choisit Toronto pour établir un centre d’ingénierie du métavers au Canada

Samira Balsara - 30/03/2022

Meta, organisation mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, accroît sa présence au Canada avec la création d’un centre d’ingénierie basé à Toronto.

L’entreprise prévoit embaucher jusqu’à 2500 employés pour des postes à distance et en personne à travers le Canada au cours des cinq prochaines années, afin de contribuer à la construction du métavers.

Il s’agit du plus récent des investissements de Meta au Canada. Au fil des ans, l’entreprise a ouvert un laboratoire de recherche en intelligence artificielle (IA) à Montréal et un centre de recherche Reality Labs à Toronto.

La plupart de ces emplois seront axés sur l’ingénierie et devraient concerner la création d’expériences de réalité étendue et les technologies de Meta. Cette expansion doit aussi servir à mettre sur pied au Canada des équipes d’ingénierie pour WhatsApp et Messenger, ainsi qu’en matière de présence à distance. Meta prévoit aussi investir dans ses laboratoires existants au Canada.

Lire l’article au complet sur le site d’IT World Canada (en anglais), une publication soeur de Direction informatique

Lire aussi :

Facebook se rebaptise Meta et plonge dans le métavers

New York, première ville technologique au monde, loin devant Toronto

Intelligence artificielle : laboratoire Facebook à Montréal

Technologie de contrôle par la pensée : Facebook achète CTRL-labs

Adaptation et traduction vers le français par Dominique Lemoine

Tags: Facebook