Mdf commerce devient partenaire AWS

Marie Pâris - 25/03/2021

L’entreprise québécoise Mdf commerce inc. devient officiellement partenaire Amazon Web Services (AWS) du secteur public. La société spécialisée en technologies de commerce SaaS a obtenu cette désignation pour la migration réussie de sa solution d’approvisionnement stratégique BidNet Direct vers le cloud d’AWS.

Le titre de partenaire AWS du secteur public aide Mdf commerce à mieux répondre aux besoins évolutifs des clients du secteur public et s’aligne sur la vision de l’entreprise : promouvoir des solutions numériques innovantes dans le secteur de l’approvisionnement stratégique, comme des processus d’approvisionnement sans papier, des plateformes plus conviviales et des expériences en ligne personnalisées.

« Nous vivons à une époque où la fiabilité et la sécurité des données publiques sont plus importantes que jamais. Cette désignation de partenaire AWS du secteur public témoigne de nos efforts continus pour assurer la sécurité et le stockage de données localisées via l’infrastructure et les services infonuagiques d’AWS », a déclaré Camil Rousseau, chef de la direction technologique chez Mdf commerce, dans un communiqué transmis à Direction informatique.

Pour se joindre au réseau de partenaires d’AWS, Mdf commerce a présenté des solutions uniques qui sont fournies aux partenaires du secteur public en utilisant les services d’AWS.

Cette migration vers le nuage d’AWS garantit que les solutions fournies aux utilisateurs de BidNet Direct sont sécurisées, fiables et respectent les lois et réglementations locales en matière de résidence et de sécurité des données.

Elle augmente également la capacité de la plateforme d’approvisionnement stratégique à poursuivre sa croissance sur le marché américain.

« Le programme partenaire AWS du secteur public permet à Mdf commerce de créer de nouvelles opportunités et des partenariats avec des clients du secteur public dans un environnement d’approvisionnement stratégique dynamique qui est plus actif que jamais », a conclut Camil Rousseau.

