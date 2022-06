Mauvaise nouvelle pour Apple : l’Europe choisit le port USB-C

IT World Canada - 14/06/2022

Mauvaise semaine pour Apple Computer Inc. et son équipe de développement d’iPhone alors qu’on annonçait lundi que le port USB Type-C deviendra le port de charge commun pour tous les téléphones mobiles, tablettes et appareils photo de l’Union européenne (UE) d’ici l’automne 2024.

« Aujourd’hui, nous avons fait du chargeur commun une réalité en Europe », a déclaré Alex Agius Saliba, homme politique maltais et membre du Parlement européen. « Les consommateurs européens ont longtemps été frustrés par les multiples chargeurs qui s’empilent à chaque nouvel appareil. Désormais, ils pourront utiliser un seul chargeur pour tous leurs appareils électroniques portables. »

« Nous sommes fiers que les ordinateurs portables, les liseuses, les écouteurs, les claviers, les souris d’ordinateur et les appareils de navigation portables soient également inclus, en plus des téléphones intelligents, des tablettes, des appareils photo numériques, des écouteurs et des casques, des consoles de jeux vidéo portables et des haut-parleurs portables. »

« Nous avons également ajouté des dispositions sur la recharge sans fil qui constitue la prochaine évolution de la technologie de recharge et sur l’amélioration des informations et de l’étiquetage pour les consommateurs. »

Dans un communiqué de presse, l’UE a déclaré que la loi faisait partie d’un effort plus large de l’UE visant à rendre les produits de l’UE plus durables, à réduire les déchets électroniques et à faciliter la vie des consommateurs.

Le mouvement de normalisation avait commencé il y a deux ans lorsque la Commission européenne, l’organe exécutif indépendant de l’UE, avait annoncé son intention d’établir une « solution de recharge unique ».

Apple, dont les iPhones utilisent le connecteur Lightning à des fins de recharge, s’est immédiatement plainte dans un communiqué, mais en vain.

La société est désormais dans une position où elle n’a pas le choix de livrer des iPhones prenant en charge l’USB Type-C dans au moins 30 pays européens. À l’heure actuelle, les utilisateurs désirant connecter des iPhones à un câble USB Type-C doivent acheter un adaptateur externe.

Selon l’UE, les nouvelles obligations « entraîneront une plus grande réutilisation des chargeurs et aideront les consommateurs à économiser jusqu’à 250 millions d’euros (environ 336 millions de dollars canadiens) par an sur des achats de chargeurs inutiles ». On estime que les chargeurs jetés et inutilisés représentent environ 11 000 tonnes de déchets électroniques par an.

Pour plus de détails, l’article original (en anglais) est disponible sur le site IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

