Mauvaise journée pour Intel dont la cote a baissé… mais une bonne journée pour AMD

Suite à l’annonce selon laquelle l’équipe de direction d’Intel Corp. réduira ses salaires jusqu’à 25 % et réduira le salaire des employés de 5 % à la suite d’une grave crise économique, la triste nouvelle s’est poursuivie hier, avec la baisse par S&P Global Ratings de la cote de l’entreprise de A+ à A.

Une déclaration de la société de notation à propos de cette décision indique que le fabricant de semi-conducteurs de Santa Clara, en Californie, a annoncé la semaine dernière des résultats du quatrième trimestre « bien en deçà de nos attentes en raison de la faiblesse persistante de la demande de PC, des corrections des stocks sur les marchés finaux des clients et des serveurs, et problèmes d’exécution spécifiques à l’entreprise ».

« Nous prévoyons de faibles résultats d’exploitation en 2023 dans l’ensemble de ses segments d’activité informatique, de centre de données, d’intelligence artificielle, et de réseau et périphériques, ce qui se traduira par un flux de trésorerie d’exploitation libre négatif d’environ 7 à 8 milliards de dollars avant dividendes. x

La société a ajouté qu’elle avait pris cette mesure pour plusieurs raisons, notamment :

Une perte continue de parts de marché au profit du concurrent Advanced Micro Devices (AMD), en particulier sur le marché des serveurs, qui pourrait persister jusqu’en 2024.

On s’attend à ce que les revenus de la société diminuent d’un pourcentage dans la quinzaine cette année, pour atteindre environ 53 milliards de dollars américains.

« La société a récemment lancé son processeur Intel Xeon de quatrième génération, Sapphire Rapids, en janvier 2023, qui était initialement prévu pour une sortie à l’automne 2021 », a noté S&P. « Les retards de lancement de produits ont permis à AMD de gagner des parts de marché significatives au cours des deux dernières années, menaçant la position de marché dominante établie de longue date d’Intel sur les marchés des processeurs client et serveur x86. »

Contrairement aux malheurs d’Intel, Bloomberg a rapporté hier qu’AMD « a donné une prévision de ventes meilleure que prévue pour le premier trimestre, les gains sur le marché lucratif des serveurs aidant à compenser l’effondrement de la demande de puces pour PC ».

Les revenus atteindront 5,6 milliards de dollars au cours de la période, a déclaré AMD dans un communiqué mardi, conformément à une prévision moyenne des analystes de 5,56 milliards de dollars, avec des estimations aussi basses que 5 milliards de dollars.

Dans un communiqué, la société a déclaré que pour l’ensemble de l’année 2022, elle avait annoncé un chiffre d’affaires de 23,6 milliards de dollars, une marge brute de 45 %, un bénéfice d’exploitation de 1,3 milliard de dollars, un bénéfice net de 1,3 milliard de dollars et un bénéfice dilué par action de 0,84 dollar.

« 2022 a été une année solide pour AMD, car nous avons enregistré la meilleure croissance de sa catégorie et des revenus records malgré la faiblesse de l’environnement PC au second semestre », a déclaré la présidente et directrice générale d’AMD, Lisa Su.

« Nous avons accéléré la dynamique de notre centre de données et finalisé notre acquisition stratégique de Xilinx, diversifiant considérablement nos activités et renforçant notre modèle financier. Bien que l’environnement de la demande soit mitigé, nous sommes confiants dans notre capacité à gagner des parts de marché en 2023 et à générer une croissance à long terme basée sur notre portefeuille de produits différencié. »

Pour plus de détails, l’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.