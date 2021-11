Marquis Imprimeur investit en automatisation de l’emballage de livres

Dominique Lemoine - 25/11/2021

L’entreprise d’impression Marquis déploie une plateforme de gestion intégrée conçue pour l’industrie de l’imprimerie et elle investit dans l’automatisation de l’emballage de livres.

L’entreprise Marquis Imprimeur a été fondée 1937. En tant que manufacturier de livres, elle propose des services d’impression aux éditeurs. Elle opère des usines de production à Louiseville, à Montmagny et à Toronto, et dispose de bureaux à Montréal et à Sherbrooke. Elle explique sa durabilité par sa maîtrise des technologies.

Dans le cadre de son plan stratégique et d’investissement Horizon 2025, Marquis affirme avoir modernisé en 2021 les plateformes d’impression à jet d’encre HP de son usine de Toronto et avoir ajouté des capacités de finition de livres.

Pour 2022, Marquis prévoit déployer une plateforme de gestion intégrée pour « améliorer la proactivité, favoriser l’automatisation et optimiser l’utilisation des capacités », ainsi qu’investir dans l’emballage automatisé de livres dans chacune de ses trois usines.

Marquis prévoit qu’elle aura investi en bout de ligne un total de 30 millions de dollars réparti en parts égales entre chaque usine, afin de renforcer ses plateformes d’impression numérique, d’accroître ses capacités d’impression et de diversifier ses services proposés aux éditeurs.

Lire aussi :

Financement public en robotisation du secteur agricole

Les emprunts de livres numériques en hausse de 40 % au Québec

Imprimerie convertie en centre de données

BAnQ : une partie de la mémoire et du patrimoine documentaire numérisée

Tags: automatisation