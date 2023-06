ManageEngine explore l’avenir de l’entreprise numérique lors d’une conférence des utilisateurs

Lors de sa récente conférence annuelle des utilisateurs à Toronto, ManageEngine, la division de gestion informatique d’entreprise de Zoho Corporation, a présenté sa vision de la future entreprise numérique.

« Ce que nous appelons le travail a évolué », a noté le président de l’entreprise, Rajesh Ganesan, lors de son discours. « La transformation d’OpenAI est magique, de même que toutes les nouvelles technologies, mais nous devons comprendre la réalité. »

Cette réalité affectera le fonctionnement des entreprises, a-t-il déclaré, citant le rapport State of Remote Work 2023 de la société de gestion des médias sociaux Buffer, dans lequel 98 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles aimeraient travailler à distance, au moins une partie du temps, pour le reste de leur carrière, et plus de 70 % des organisations mondiales autorisent en permanence une certaine quantité de travail à distance.

La façon dont les choses sont faites a également changé, a-t-il observé. L’innovation était conduite du haut vers le bas, maintenant c’est plus démocratique. La collaboration était dans des salles physiques, maintenant c’est à distance, et les équipes étaient structurées, mais maintenant elles s’auto-organisent. Et les gens choisissent de nouvelles fonctions professionnelles pour répondre aux besoins de l’entreprise.

« La résilience est désormais un différenciateur commercial important », a-t-il déclaré. « Les entreprises qui prospèrent aujourd’hui, après la pandémie, ont fait preuve de résilience. »

La résilience a également aidé ManageEngine à prospérer, a déclaré Rajesh Ganesan dans une interview. La société a été fondée en 1996 sous le nom d’AdventNet, avec un accent sur la gestion de réseau, a été incorporée en 1997, et est devenue Zoho Corporation, avec trois divisions : Zoho, ManageEngine et WebNMS en 2009.

« WebNMS était la gamme de produits d’origine », a rappelé M. Ganesan. « Le premier pivot a été ManageEngine. Après l’effondrement de la dot-com », a-t-il déclaré, « nous avons dû nous diversifier. Nous vendions aux grandes compagnies de téléphone du monde, et vous pouvez compter le nombre de compagnies de téléphone sur vos doigts. Le marché était donc très petit ; nous avons dû diversifier notre clientèle, c’est ainsi que ManageEngine a commencé – nous avons dit : “nous vendrons aux services informatiques de chaque entreprise” ».

C’était en 2002, a-t-il dit, et en 2005, avec l’essor du nuage, la société a développé la suite de productivité Zoho , qui a de nouveau élargi sa portée pour lui permettre de vendre à tous les secteurs d’activité des entreprises.

« Nous faisons toujours des paris futuristes x, a-t-il noté. « Nous savions que cela devait être dans le nuage. »

Une autre décision qui, rétrospectivement, semble prémonitoire, a été la stratégie d’emploi de l’entreprise. Connu sous le nom de « localisme transnational », elle évite de tout exploiter à partir d’un seul endroit et va plutôt là où se trouve le talent. Grâce à cette philosophie, lorsque la pandémie a frappé, l’entreprise était en bonne position.

« Cette expérience s’est déroulée pendant cinq ou six ans pour que nous ayons même une certaine croyance », a expliqué M. Ganesan. « Une fois que nous avons eu cela, nous avons d’abord emmené ce modèle à travers le pays [l’Inde], maintenant à travers le monde. Je ne dirais pas que c’est encore un succès, mais c’est quelque chose que vous voulez faire. Et c’est encore mieux quand d’autres entreprises expriment aussi leur conviction, leur approbation que c’est un modèle à considérer. Allez là où se trouve le talent, ne cherchez pas les références. Ne cherchez pas de diplômes fantaisistes, ayez juste un moyen de créer des opportunités, allez vers le talent et vous pourrez faire de la magie. »

Manage Engine au Canada

Le Canada est la deuxième région à la croissance la plus rapide de ManageEngine, après l’Inde, a déclaré le directeur régional Sekar Subramanian, et connaît actuellement une croissance de 30 % du nombre de clients, avec plus de 6 000 clients dans le pays, principalement en Ontario. Elle cherche à exploiter ensuite le Québec, le Manitoba et la Colombie-Britannique. Elle possède déjà un centre de données à Montréal, en raison des demandes de clients qui avaient besoin que leurs données soient stockées au pays.

« Du point de vue de la gestion, nous voyons le Canada comme dix provinces différentes, car chaque province se comporte différemment. Donc, notre objectif, notre investissement sera basé sur cela », a-t-il déclaré.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.